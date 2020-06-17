РИАМО - 17 июн. На сегодняшний день уже 827 533 москвича подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Записаться на голосование можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Предварительно, в список электронных избирателей включены 640 942 человека.

«Зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой совершеннолетний житель Москвы. Для этого надо заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС», - говорится в сообщении.

Данную информацию сопоставят со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы «Выборы»). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование начнется 25 июня в 10:00 на портале 2020og.ru. Пользователям необходимо будет авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru или gosuslugi.ru.

Завершится онлайн-голосование 30 июня в 20:00. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Проконсультироваться по вопросам участия в электронном голосовании можно, позвонив по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52. Также пользователи могут задать свои вопросы по электронной почте: info@2020og.ru.