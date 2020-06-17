РИАМО - 17 июн. Опорная метеостанция на ВДНХ в 12:00 среды зафиксировала 29,4 градуса тепла, специалисты уверены, что в течение дня воздух прогреется еще больше, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Вполне возможно, что сегодня будет установлен новый суточный рекорд, который пока остается в далеком 1892 году со значением +30,8 градуса», - говорится в сообщении.

При этом похолодание в столичный регион придет уже к выходным. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта, который будет сопровождаться ливнями с грозами, температура воздуха упадет на 8-10 градусов.

В воскресенье она приблизится к норме, а в понедельник будет уже ниже многолетних значений на 2 градуса. В дневные часы ее максимальное значение ожидается около 20 градусов.