РИАМО - 17 июн. Свыше 360 тысяч человек работают на малых и средних предприятиях в Подмосковье, сообщила в среду министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«Количество занятых в малом и среднем бизнесе в этом году уже составило 367,3 тысячи человек. Налоги, которые мы получили за прошлый год, – 313 миллионов рублей», - сказала Егорова в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета Подмосковья и бюджета Территориального фонда ОМС в 2019 году.

Егорова отметила, что по сравнению с прошлым годом в Подмосковье выросло количество крупных и средних промышленных предприятий. В минувшем году объем налогов, полученных от таких предприятий, составил 25% от всей налоговой базы Московской области.

Публичные слушания по исполнению подмосковного бюджета и бюджета ТФОМС впервые проводятся в дистанционном формате. В слушаниях принимают участие свыше 260 человек.

Бюджет Московской области за 2019 год по доходам исполнен на 97,4% и составил 572,3 миллиарда рублей. Расходы бюджета за минувший год исполнены в сумме 639,8 миллиарда рублей, или на 92,1% к уточненным плановым значениям.