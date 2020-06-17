РИАМО - 17 июн. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области в 2019 году составили 135 миллиардов рублей, они исполнены на 98,7%, сообщила первый заместитель директора фонда Людмила Данилова.
В среду в Московской областной думе в режиме видеоконференции прошли публичные слушания по исполнению бюджета Подмосковья за 2019 год и бюджета ТФОМС региона.
Она отметила, что дефицит бюджета фонда за 2019 год составил 27 миллиардов рублей. На покрытие дефицита бюджета фонда направлены переходящие остатки средств бюджета на 1 января 2019 года.
В 2019 году на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала направлено 302 миллиарда рублей. На реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования направлены денежные средства в размере 104 миллиардов рублей.
Расходы на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по программе обязательного медицинского страхования в других субъектах Российской Федерации, составили 16 миллиардов рублей, или 96,5% к годовой плановой сумме. Расходы на финансовое обеспечение медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, составили более 2 миллиардов рублей, или 100% к годовому плану, уточняется в пояснительной записке к документу.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии