РИАМО - 17 июн. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области в 2019 году составили 135 миллиардов рублей, они исполнены на 98,7%, сообщила первый заместитель директора фонда Людмила Данилова.

В среду в Московской областной думе в режиме видеоконференции прошли публичные слушания по исполнению бюджета Подмосковья за 2019 год и бюджета ТФОМС региона.

«За 2019 год бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 135 миллиардов рублей, или 99,6% от прогнозируемых объемов. Исполнение бюджета фонда по расходам за 2019 год составило 135 миллиардов рублей, или 98,7% к сводной бюджетной росписи бюджета фонда на 2019 год», — сказала Данилова в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета.

Она отметила, что дефицит бюджета фонда за 2019 год составил 27 миллиардов рублей. На покрытие дефицита бюджета фонда направлены переходящие остатки средств бюджета на 1 января 2019 года.

В 2019 году на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала направлено 302 миллиарда рублей. На реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования направлены денежные средства в размере 104 миллиардов рублей.

Расходы на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по программе обязательного медицинского страхования в других субъектах Российской Федерации, составили 16 миллиардов рублей, или 96,5% к годовой плановой сумме. Расходы на финансовое обеспечение медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, составили более 2 миллиардов рублей, или 100% к годовому плану, уточняется в пояснительной записке к документу.