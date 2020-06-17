РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Подольский «Водоканал» 18 июня отключит холодное водоснабжение в многоквартирном доме в деревне Федюково, рядом установят бочку с питьевой водой, сообщается на сайте предприятия.

«18 июня с 9:00 в деревне Федюково на улице Строителей в доме №18 отключат холодное водоснабжение в связи с проведением работ по технологическому подключению к сетям водопровода. Работы планируют завершить до 17:00 того же дня, после чего холодное водоснабжение восстановят», - говорится в сообщении.

Бочку с питьевой водой установят вблизи дома, где пройдут ремонтные работы. В случае нарушения сроков жители могут обратиться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53.