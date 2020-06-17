РИАМО - 17 июн. В конце текущего месяца в столице запустят велопатруль, который будет работать в центре города, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Представители этой службы помогут велосипедистам, пешеходам и водителям.

«Патрульные помогут в оформлении Европротокола, окажут первую помощь и предоставят инструменты для починки велосипеда. Кроме того, сотрудники велопатруля будут сообщать о грубых и опасных нарушениях правил парковки с помощью приложения «Помощник Москвы», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также сотрудники на велосипедах будут следить за исправностью транспортной инфраструктуры, включая мониторинг состояния велодорожек и велопарковок.