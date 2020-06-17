РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В подмосковном Подольске неизвестная украла сербскую ель из Сада камней Памяти и Славы в микрорайоне Кузнечики, сообщил «РИАМО в Подольске» инициатор народного проекта Виктор Макаров.

Во дворе дома №11 на улице Генерала Смирнова благоустраивают Сад камней Памяти и Славы в честь 75-летия со Дня Победы. На его территории уже разместили 13 пятитонных камней из городов-героев России и Белоруссии, Донецка и Луганска, а также одной крепости-героя.

«Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» зафиксировали, как молодая женщина ночью украла сербскую ель высотой около метра с места, где находится стела с указателями городов-героев и городов воинской славы. Мы обратились в полицию, большая вероятность, что эта же женщина неделей ранее украла пять высаженных туй у входа в детский сад №38. Эту ель мы покупали за свои средства около года назад», – сказал Макаров.

Проектное решение активные жители разработали сами. Они приняли большое личное участие в проведении первоначального этапа работ по благоустройству Сада камней Памяти и Славы. При поддержке администрации округа выполнено зонирование территории, проложены пешеходные дорожки, устроены газоны и декоративное освещение, высажены деревья.