РИАМО - 17 июн. Для оказания помощи российским регионам по борьбе с коронавирусом врачам доставили медицинский груз, в составе которого были 18,5 миллиона медицинских масок и 750 респираторов, такая помощь продолжится в дальнейшем, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Москва также усилит помощь регионам – мы предлагаем коллегам из Псковской и Владимирской областей сделать забор крови, доставить биоматериал для ИФА-тестирования в Москву, а мы за свой счет проведем исследование – у нас есть свободные мощности. Кроме того, мы дополнительно направим в Псков медикаменты для лечения коронавируса», – сказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

Поскольку в столице создано достаточно резерва для борьбы с вирусом, Москва готова оказывать поддержку врачам в регионах. Хотя в столице увеличен объем тестирования, в сутки выявляют примерно 1,5 тысячи случаев, что более чем в четыре раза меньше, чем было на пике пандемии.

Не отмечается роста госпитализаций пациентов. Соответственно, снижение нагрузки на столичное здравоохранение позволяет оказать помощь врачам в других городах.

Также в регионы доставили 123 кислородных концентратора, 40 тысяч пар многоразовых очков, 325 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Помимо этого, врачам в регионах направили запас медикаментов в составе свыше 280 тысяч упаковок.

Всего в России подтвердили 553 301 случай заражения коронавирусом, из них в столице – 209 745.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.