РИАМО - 17 июн. Столичные медики в рамках телемоста рассказали, что за время пребывания в регионах им удалось осмотреть около 3 тысяч пациентов более чем в 40 местных больницах, помощь коллегам из регионов оказали примерно 100 московских врачей, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В телемосте приняли участие заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, медики, вернувшиеся из Дагестана, Северной Осетии – Алании, Забайкальского края, Ингушетии, Пскова, Владимира и специалисты, которые отправились им на смену, включая врачей, вылетевших на прошлой неделе в Камчатский край.

«На первоначальном этапе развития эпидемии в Москве огромную помощь нам оказали врачи из регионов, которые откликнулись на призыв помочь. Мы очень благодарны им за то, что они оказали нам помощь в самый трудный момент. Мы очень рады, что сейчас, когда нагрузка на московское здравоохранение снижается, мы можем со своей стороны помочь регионам», – сказала Ракова.

Она добавила, что с конца мая по поручению президента РФ и мэра столицы в семи регионах в составе 13 бригад около 100 врачей передают опыт, который специалисты накопили в Москве. В составе каждой мультидисциплинарной бригады – инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи и реанимационные медсестры.

Во главе каждой из команд стоит врач-хирург с опытом в перепрофилировании стационаров под лечение коронавируса.

Врачи больницы в Коммунарке под руководством главврача медицинского комплекса в Коммунарке Дениса Проценко поделились с коллегами своим опытом в лечении коронавируса антикоагулянтами, а также дали рекомендации по алгоритмам действий врачей при определении степени тяжести и тактики лечения пациентов.

Всего в России выявили 553 301 случай заражения коронавирусом за все время. Выздоровели от вирусной инфекции 304 342 человека.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.