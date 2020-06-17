РИАМО - 17 июн. В текущем году в Московской области будет проведено 16 форумов и 30 круглых столов для начинающих предпринимателей, сообщила в среду министр инвестиции, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

«В этом году мы также планируем провести 16 форумов, 30 круглых столов и восемь программ обучения. <…> Половина из этих мероприятий в этом году пройдет в онлайн режиме», - сказала Егорова на слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья.

Она отметила, что первые мероприятия для начинающих предпринимателей пройдут уже в июле. Ожидается, что в них примут участие более 17 тысяч человек.