Одним из последних нововведений в банковской сфере стала отмена в июне так называемого банковского роуминга. Теперь при переводе средств в другой регион в рамках одного банка не придется платить комиссию. Корреспондент РИАМО с помощью экспертов разобралась, в чем действительная выгода от этого закона для потребителей и где искать подводные камни.

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Что поменялось

Закон об отмене так называемого банковского роуминга, то есть комиссии при переводе суммы на счет или карту в рамках одного банка, но в другое региональное отделение, вступил в силу 14 июня. В первую очередь он коснулся Сбербанка – доминирующего игрока на рынке денежных переводов (на него приходится более 90% переводов с карты на карту). При этом накануне, еще с апреля, Сбербанк оптимизировал тарифную сетку банковских переводов. С одной стороны, банк устранил комиссию при переводе онлайн клиенту другого регионального отделения фактически до вступления нового закона в силу, но с другой – ограничил сумму перевода, доступную без комиссии, даже в рамках одного региона.

Таким образом, перевод свыше 50 тысяч рублей в месяц теперь облагается комиссией, а если перевод осуществляется в отделении, а не онлайн, банк взимает комиссию в любом случае. Она составляет 1,5%, но не более одной тысячи рублей. Однако клиенты Сбербанка могут оформить подписки на переводы, чтобы избежать разовых комиссий. Цены стартуют от 99 рублей, например, за дополнительные 50 тысяч рублей переводов между регионами в месяц.

Кроме того, с мая Сбербанк последним из системообразующих банков подключился к «Системе быстрых платежей» – это сервис переводов по номеру телефона (в том числе между клиентами разных банков), созданный Центральным банком РФ. На данный момент к системе подключены около 70 банков. Суточный лимит составляет 50 тысяч рублей, до 100 тысяч рублей в месяц можно переводить бесплатно, при переводе свыше 100 тысяч рублей в месяц придется заплатить комиссию 0,5% – максимум 1,5 тысячи рублей.

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Реальные плюсы отмены банковского «роуминга»

Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что позитивный эффект от вступления в силу закона есть, так как граждане действительно освобождаются от комиссии при переводах в другие регионы.

«Для обыкновенных граждан 50 тысяч в месяц считается нормальной суммой, которой достаточна для проживания», – отмечает он и добавляет, что приятный бонус ждет и путешественников по России, которые избавляются от комиссии при снятии денег в банкомате, например, во время отпуска в Сочи.

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Подводные камни

Директор банковского института ВШЭ Василий Солодков, напротив, считает, что весь комплекс принятых Сбербанком мер по тарифной политике обслуживания переводов не несет потребителю реальной выгоды.

«Сбербанк роуминг отменил, но ввел комиссию за переводы (от 50 тысяч в месяц – прим. ред.), поэтому для простого потребителя вообще ничего не изменилось. А для всех остальных банков, у которых нет такого количества филиалов, этот закон практически бессмыслен», – отмечает Солодков.

В свою очередь, управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков отмечает, что отмена банковского роуминга никак не скажется на поведении клиентов большинства российских банков.

«Де-факто банковского роуминга уже нет давно – клиенты имеют карты нескольких банков и при необходимости осуществить перевод ориентируются на привлекательность условий разных «карточных» продуктов», – поясняет Щипков.

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Комиссии не на пустом месте

Издержки при переводе средств банки действительно несут, поэтому назначение комиссии небезосновательно, считает Юрий Юденков.

«Это техника, обеспечение секретности, безопасности, собственное программное обеспечение, передающие мощности, – это серьезная ответственность, ведь по этим же каналам передаются не только суммы вроде 50 тысяч, но миллиарды передаются, деньги из бюджета тоже идут по этим каналам», – рассказывает эксперт.

Однако суммы комиссий не такие критичные, учитывая, что банкам нужны какие-то деньги, чтобы эту систему поддерживать, добавляет Солодков.

«Учитывая, что доходы населения сокращаются, со следующего года введут налог на банковский депозит (налог на прибыль от банковского депозита свыше 1 миллиона рублей в размере 13% начнет действовать с 2021 года – прим. ред.), а все это грозит оттоком вкладов, банкам, чтобы существовать, надо придумывать вещи, связанные с комиссией, что не есть хорошо, но куда деваться», – заключает эксперт.

С ним соглашается Юрий Юденков, отмечая, что банки ничего бесплатно делать не будут, ведь главная цель их деятельности – получение прибыли.

Доктор экономических наук, директор института реформирования общественных финансов Владимир Климанов добавляет, что переводы сами по себе – традиционный источник дохода кредитных организаций, и банки не захотят его терять, поэтому новый закон стимулирует их к поиску иных форм взимания платы. Введение Сбербанком комиссии на переводы от 50 тысяч рублей – одна из таких мер.

Климанов отмечает, что отмена банковского роуминга – это правильное и оправданное действие в рамках создания единого экономического пространства страны в условиях автоматизации всех процессов.

«И мы уже видели, как осуществляется этот тренд в других отраслях – мобильная связь, цифровое телевидение, поэтому тут больше речь про то, что это укладывается в общую тенденцию и не касается сути банковского дела», – заключает эксперт.

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