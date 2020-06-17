РИАМО - 17 июн. Опубликованное в социальных сетях видео, на котором якобы запечатлен факт принуждения московских учителей к голосованию за поправки в Конституцию, носит провокационный характер, передает «Интерфакс».

«Авторы ролика выдают чужой голос за голос заместителя руководителя департамента (образования и науки Москвы - ред) Марины Смирницкой», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы опровергнуть ролик из Сети, Смирницкая записала видеообращение, в котором разоблачила фальсификацию, после чего предложила сравнить два голоса — свой и тот, который приписывают ей авторы ролика.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.

В Москве можно будет проголосовать в электронном виде. Для москвичей голосование начнется 25 июня в 10:00 на специальном портале и завершится 30 июня в 20:00. Получить бюллетень можно будет до 19:59 30 июня.

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