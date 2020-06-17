РИАМО - 17 июн. Лжесотрудница банка украла у 31-летнего столичного учителя 290 тысяч рублей с банковского счета, инцидент произошел 15 июня, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 16 июня в 17:10 от учителя московского общеобразовательного учреждения поступило сообщение о краже денежных средств.

«15 июня 2020 года в 11:00 неизвестная позвонила потерпевшему, представилась сотрудником банка, завладела реквизитами банковской карты, после чего неустановленным способом с банковского счета совершила кражу денежных средств в сумме 290 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ.