РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В среду для жителей Люберец пройдут онлайн-тренировки на портале «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду на портале «Живу спортом» состоятся очередные тренировки в Zoom-формате. В 14:00 состоится тренировка по общей физической подготовке для детей», - говорится в сообщении.

В 14:00 пройдет тренировка по фитболу. В 14:00 и 19:00 состоится пилатес. Также в 19:00 проведут занятие по кроссфиту и тренировку по общей физической подготовке для взрослых.

Любой житель городского округа Люберцы может присоединиться к занятиям. Для этого необходимо выбрать тренировку из расписания, зарегистрироваться на портале: живуспортом.рф, получить уникальную ссылку на Zoom-тренировку, подключиться в соответствии с расписанием к Zoom-конференции и приступить к тренировке.

Занятия проходят в трех возрастных категориях: дети, взрослые, активное долголетие (55+).

Проводят тренировки чемпионы России, мира и Европы по разным видам спорта, действующие члены сборной России и квалифицированные инструкторы.