РИАМО - 17 июн. Свыше 260 человек принимают участие в среду в публичных слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в 2019 году, заявил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы Тарас Ефимов.

В программе запланированы выступления министра экономики и финансов региона, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области и других представителей исполнительной власти, контрольно-счетной палаты региона, УФНС, уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

«Публичные слушания впервые проводятся дистанционно в режиме конференц-связи. <...> Большое количество подключившихся. Всего работе принимают участие <...> более 260 человек», — сказал Ефимов, открывая слушания.

Он отметил, что среди участников — депутаты областного парламента, муниципальные депутаты, представители муниципалитетов и общественные деятели. Также трансляцию могут смотреть все желающие на сайте Мособлдумы и на YouTube-канале, туда же можно прислать вопросы.

«Высказанные в ходе публичных слушаний замечания и предложения будут обобщены, рассмотрены на заседании профильного комитета, после чего их направят губернатору Московской области», — заключил Ефимов.

Бюджет Московской области за 2019 год по доходам исполнен на 97,4% и составил 572,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 11,9%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области за 2019 год составили 498,4 миллиарда рублей и возросли к уровню поступлений 2018 года на 8,7%.

Расходы бюджета Московской области за 2019 год исполнены в сумме 639,8 миллиарда рублей или на 92,1% к уточненным плановым назначениям года.

По сравнению с 2018 годом расходы бюджета увеличились на 99,4 миллиарда рублей или на 18,4%. При этом 98,6% расходов были направлены на 19 государственных и одну адресную программу региона.

Государственный долг Подмосковья на 1 января 2020 года составил 167,9 миллиарда рублей и по видам долговых обязательств распределился следующим образом: государственные ценные бумаги – 49,3%, бюджетные кредиты – 8,6%, кредиты, привлеченные в коммерческих банках, – 42,1%. Отношение государственного долга Московской области к налоговым и неналоговым доходам бюджета региона составило 33,7%.