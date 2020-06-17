РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Жители микрорайона Климовск могут задать вопросы по начислению квартплаты сотрудникам МосОблЕИРЦ по специально выделенному номеру телефона, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители микрорайона Климовск, которых ранее обслуживала управляющая компания МУП «СЕЗ», получили единый платежный документ от МосОблЕИРЦ на оплату коммунальных услуг. Теперь в кассах МУП «СЕЗ» они смогут только оплатить долги, образовавшиеся до 30 апреля. У потребителей услуг ЖКХ возникло множество вопросов по начислениям.

«В связи с переходом ООО «МосОблЕИРЦ» (организация по начислению и выставлению платежек ЖКХ) на новое программное обеспечение для оперативного решения возможных вопросов временно выделен персональный телефонный номер для жителей микрорайона Климовск. Так как офисы ООО «МосОблЕИРЦ» закрыты из-за карантина, задать вопросы можно по телефону 8 (495) 374-51-91, добавочный 2574 с 8:30 до 19:30», - говорится в сообщении.

Передать показания можно с 14 по 19 июня по телефону 8 (496) 755-59-14 с 8:30 до 16:30. Также передать показания можно в едином личном кабинете ООО «МособлЕИРЦ» и через контактный центр по номеру 8 (495) 374-51-61.