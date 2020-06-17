РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В жилом комплексе «Кореневский Форт» подмосковных Люберец из-за долгов управляющей компании отключили горячее водоснабжение, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

«Отключение горячего водоснабжения для жителей 90 МКД - 1527 человек - было произведено 15 июня в связи с наличием просроченной задолженности перед ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» теплоснабжающей организации ООО «Теплокомфорт» в размере 17,1 миллиона рублей», - сказал сотрудник.

По результатам проведенного главой Люберец Владимиром Ружицким совещания с ООО «Теплокомфорт» и АО «Люберецкая теплосеть» принято решение о приобретении в счет имеющейся задолженности котельных ООО «Теплокомфорт» Единой теплоснабжающей организацией АО «Люберецкая теплосеть».

Возобновление подачи газа на котельные со стороны ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» будет обеспечено в кратчайшие сроки.

«Вопрос о возобновлении горячего водоснабжения находится на контроле администрации горокруга Люберцы», - заключил сотрудник.