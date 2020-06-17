РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Рой пчел, разместившийся на дереве напротив одной из многоэтажек в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, забрали пчеловоды, сообщил «РИАМО в Красногорске» технический директор УК «МУП РСП» Сергей Слюсарь.

Ранее в Instagram-паблике микрорайона @pavshinka_online разместили фото большого роя пчел, буквально облепившего дерево напротив дома 13, корпус 2.

«Мы планировали сегодня утром (17 июня – ред.) выйти обработать дерево дымом. Однако накануне в вечернее время приехали пчеловоды с маткой и забрали этот рой», - сообщил Слюсарь.

По его словам, небольшая часть пчел, около 10%, осталась и снова собирается на том же дереве. Ожидается, что их также заберут любители этих насекомых.

«Пчелы явно улетели у кого-то из улья. Мы не собирались их травить, только отпугнуть, чтобы не подвергать опасности жителей данного дома. Но вариант, что их забрали пчеловоды – лучший», - заключил Слюсарь.