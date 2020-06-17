РИАМО - 17 июн. В Дмитровском округе семилетний мальчик ранил отца ножом, защищая мать от избиения, по факту инцидента проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Мужчину госпитализировали. Супруга пострадавшего рассказала, что на протяжении 10 лет у них возникали конфликты из-за его злоупотребления алкоголем.
Следователи проведут проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия. Их действиям дадут правовую оценку.
По результатам проверок будет принято процессуальное решение.
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