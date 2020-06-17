РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Сотрудники полиции Люберец задержали злоумышленника, который угнал микроавтобус стоимостью 1,7 миллиона рублей, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» обратился местный житель с заявлением об угоне микроавтобуса иностранного производства, припаркованного около дома на Комсомольском проспекте горокруга Люберцы. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 40-летний житель города Москвы. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.