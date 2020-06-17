РИАМО - 17 июн. Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского отмечает в среду свое 96-летие со дня основания, военнослужащие ведомства всегда находятся на переднем краю борьбы с преступностью и терроризмом, обеспечивая конституционную целостность страны, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

«За <…> 96 лет дивизия вписала немало ярких страниц в историю войск правопорядка, чем заслужила всенародное признание. Она ведет свою боевую летопись от отряда самокатчиков, автобронеотрядовцев, первых часовых Смольного. Созданная 17 июня 1924 года на базе отряда специального назначения при Президиуме ВЧК, дивизия особого назначения всегда находилась на острие событий», – говорится в сообщении.

Родоначальником спецназа войск правопорядка считается Ордена Кутузова Краснознаменный центр специального назначения «Витязь», входящий в состав дивизии. Подразделение было сформировано в 1977 году по инициативе начальника внутренних войск МВД СССР генерала армии Ивана Яковлева.

В 2020 году 24 июня в парадном расчете Росгвардии по главной площади пройдет 421 военнослужащий ведомства. В состав парадного расчета входят три командные и три знаменные группы, в том числе одна – для исторических знамен. Две парадные роты по 200 человек, которых вооружат автоматами АК-200.

Воины-дзержинцы участвовали в боях под Москвой, Калугой, Новгородом, воевали на Западном и Волховском фронтах в годы Великой Отечественной войны. С 1988 года офицеры и солдаты соединения первыми оказывались в горячих точках, участвовали в разоружении и ликвидации незаконных бандформирований в Баку, Фергане, Сумгаите, Нагорном Карабахе, Северной и Южной Осетии, в Приднестровье и Чеченской Республике.

Воины ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского всегда служили и служат примером мужества и героизма. Подтверждением тому служат ордена Ленина, Жукова, Красного Знамени и Октябрьской Революции на боевом знамени соединения.