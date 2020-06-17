РИАМО - 17 июн. В подмосковном Пушкине завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 20 июля 2019 года. Мужчина покормил своего четырехмесячного сына смесью из бутылочки, в которую предварительно подсыпал снотворное средство, после чего с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители нашли мальчика без признаков жизни.

«Смерть ребенка наступила в результате острого отравления снотворным веществом. Мужчина неоднократно подсыпал снотворное в смесь сыну, потому что тот часто плакал и капризничал, а это сильно раздражало отца», — говорится в сообщении.

Следователи провели большой объем экспертиз, а также комплексную психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого с применением полиграфа.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.