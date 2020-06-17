РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В среду Красковский культурный центр Люберец приглашает жителей на онлайн-мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 12:00 покажут видео мастер-класса по актерскому мастерству, в 15:00 пройдет прямой эфир с руководителем хореографического ансамбля «Жар-птица» Екатериной Тюняевой», - говорится в сообщении.

В 19:00 состоится онлайн-лекция.

Посетить мероприятия можно на страницах ККЦ в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.