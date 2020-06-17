Уже неделю как в Москве отменили режим самоизоляции, 16 июня окрылись летние веранды, и москвичи отправились в свои излюбленные места отдыха. Однако не для всех эти послабления стали благом. Во вторник вечером жители домов рядом с Патриаршими прудами устроили сбор подписей против шумных вечеринок и требуют ограничить доступ на Патрики после 11 вечера. Что происходит на Патриарших после карантина, и почему местные жители снова протестуют, выясняла корреспондент РИАМО.

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Презервативы, шприцы, алкоголь

Гулянки на Патриарших и соседних улицах начались с первого дня отмены режима изоляции, рассказала Галина Мельникова, которая занимается сбором подписей. По ее словам, здесь каждый год было многолюдно, но такого разнузданного поведения не было никогда.

«Алкоголь повсюду, шприцы, марихуана, проституция, сношаются прямо на траве у пруда, остаются трусы, презервативы, коробки от еды, бутылки и другой мусор», - рассказала собеседница РИАМО.

Кроме того, около пруда – охранная зона, там вообще нельзя находиться, добавила она.

«И самое главное – очень изменилась публика. Это молодежь 18-25 лет. Они ведут себя вызывающе. И неважно, откуда они приехали. Они плохо воспитаны», - отметила Мельникова.

По словам активистки, район перестал быть безопасным: местные боятся гулять вечером с детьми, приходится провожать друг друга до дома, но буквально до вчерашнего дня вызывать полицию было бесполезно.

«Просто не едут. «Жертвы есть? Скорая помощь нужна? Нет? Ну, тогда ждите». И никто не приезжает. Вот первый день полиция приехала. Они теперь проверяют (посетителей – прим. ред.), выход к пруду наконец закрыли», - рассказала она.

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Автозаки и пикники во дворах

У главного входа в сквер – много полицейских, они ходят нарядами по два-три человека, выборочно проверяют документы, особое внимание к несовершеннолетним и распивающим алкоголь. Всех, кто сопротивляется, уводят к автозакам.

При этом на поведение отдыхающих их присутствие как будто не влияет. Кое-кто пытается перелезть через ограду к пруду, играют переносные колонки, люди продолжают сидеть на завешанных красными лентами лавочках, стараясь перекричать проезжающие по Малой Бронной машины.

Песни и музыка из проезжающих автомобилей – отдельная боль местных жителей. Не меньше раздражения вызывает шум и сигаретный дым от уличных веранд баров и ресторанов, которые открылись с 16 июня, – на Малой Бронной, в Спиридоньевском переулке, Большом и Малом Козихинском переулках, а также постоянные тусовки и пикники во дворах, поделилась другая жительница района, представившаяся Нелей.

«Те, кто живет на Бронной, они живут в сигаретном ГУЛАГе. Мотоциклы, машины, поющие, орущие подростки, громкая музыка из окон авто. Это происходит до 4 утра. Это адово царство», - пожаловалась местная жительница.

Она добавила, что понимает рестораторов – им нужно работать после длительного карантина.

«Патрики – это кусочек европейской культуры в Москве. Но все эти машины с громкой музыкой, мотоциклы и все остальное делает здесь жизнь невыносимой», - призналась собеседница агентства.

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Закрыть Патриаршие после 23.00

Для решения проблемы активисты составили письмо к мэру Москвы Сергею Собянину. Информация о встрече жителей для сбора подписей под письмом была размещена сразу в нескольких открытых источниках – в аккаунтах активистов и на страничках района в социальных сетях.

«Мы не объявляли ни митинги, ни акции, ни протесты, это сбор подписей и встреча с нашим депутатом в Московской городской думе – Сергеем Митрохиным», - рассказала Галина Мельникова, которая также является помощницей депутата. По ее словам, подписи направят Сергею Собянину, а копии – Сергею Митрохину.

«Уже собрали 310 подписей. Подписывают целыми домами, там подписи и народных артистов, и заслуженных артистов», - сообщила активистка.

В письме, текст которого есть в распоряжении РИАМО, жители просят городские власти ввести для Патриарших прудов часы работы - с 6:30 до 23:00, установить полный запрет на продажу алкоголя «на вынос», закрывать кафе и рестораны не позднее 23:00, причем веранды должны технически закрываться, чтобы там не могли ночью сидеть люди, а также обязать собственников заведений следить за чистотой.

«С летними верандами у нас договоренность, что они закрываются в 23:00. Но некоторые рестораны оставляют веранды доступными для людей, они приносят свой алкоголь и пьют его там», - объяснила Мельникова.

«Мы требуем закрыть парк после 23.00, как это принято во всех городах мира. Это как комьюнити-парк, может, только жителям разрешить открывать его для пробежек», - говорит москвичка.

Кроме того, жители просят установить на прилегающих к Патриаршим прудам улицах лежачие полицейские, ввести запрет на проезд мотоциклов после 21:00, а также рассмотреть возможность установления платного въезда для нерезидентов в летние выходные, установив шлагбаумы по большому периметру.

«У нас новое веянье – приезжает машина, открывается багажник, скатерть-самобранка, пикник, музыка, танцуют рядом с машиной, и все это часто ночью», - рассказала активистка.

«Мы хотим, чтобы закрыли Патриаршие на платный въезд. В выходные дни здесь везде стоят авто, у резидентов места нет для того, чтобы машины оставить», - уточнила она.

После нашей беседы активисты просят сотрудников полиции и представителей ОМОНа обойти прилегающую к прудам территорию и прогнать выпивающих из дворов и сквериков. Гости Патриков уходят неохотно и своим видом дают понять, что обязательно вернутся.

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«Может, весь город закрыть?»

Гуляя по Малой Бронной, соблюдать полноценную социальную дистанцию не представляется возможным. За столиками баров и ресторанов плотно сидят посетители, рядом толкутся курьеры доставки, веселые компании, велосипедисты. Масок нет почти ни у кого, перчаток – тем более. Машины стоят в пробке. Действительно, у многих автомобилей настежь открыты окна, из них доносится громкая музыка, которой задорно подпевают на верандах.

Уже через 200 метров – относительная тишина, вдоль ограды парка стоят автозаки, рядом – растерянные граждане и полицейские.

«Я просто шел, с девушкой общался. А сотрудник полиции подошел в упор и говорит, ты чего к девушке пристаешь? Где социальная дистанция? Достает удостоверение и вот сюда привел», - рассказывает Ренат. Его новая знакомая стоит рядом, не бросила неудачливого ухажера в трудную минуту. После короткой беседы с полицейскими пару отпустили.

«От сквера у прудов шум не исходит, он – от кафе, ресторанов, дорогих машин, которые тут ездят, на которых, в том числе, ездят жители этих домов», - уверен крепкий молодой человек, заранее проверивший мое удостоверение СМИ. Он тоже приехал на Патрики отдохнуть. «Вы маску-то снимите. От нее астма развивается», - советует собеседник.

Ему поддакивает друг: «На Тверской, знаете, как шумно, и на Третьем транспортном, где я живу».

«И что теперь, весь город закрыть и вход платным сделать в пределы Бульварного кольца?», - недоумевает он. По его словам, в сквер он с девушкой пришел почитать в аутентичной атмосфере Булгакова.

Не соглашаются с особым статусом Патриарших прудов и две подруги из соседнего района. «Давно тут не были, вот, решили прогуляться. Ограничить музыку до определенного законом часа нельзя: здесь всегда были бары, не только сейчас. Это бесполезно и нелогично – новые ограничения вводить», - считает одна из москвичек. «Социальная дистанция, конечно, нарушена. Но что поделаешь, это излюбленное место москвичей», - добавила она.

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«Какая опасность?»

В 23.00 веранды на Малой Бронной закрыли, напитки гостей перелили в одноразовые стаканчики. Перестала работать палатка с мороженым на углу, а суровая продавщица от комментариев отказалась. Не без давления со стороны правоохранителей прекратили читать стихи Есенина и Бродского два уличных актера.

Из громкоговорителей почти непрерывно звучит уже привычное для москвичей: «Просьба соблюдать меры социального дистанцирования, не подвергайте себя и своих близких опасности».

«Какая опасность? О чем они опять?», - смеется проходящий рядом подросток, а его подружка назидательно уточняет – коронавирус же.

Толпа чуть поредела, однако автомобилей и мотоциклов меньше не стало. Некоторые, громко смеясь, селфятся на фоне машин ГИБДД. Музыка орет со всех сторон все призывнее. У входа в парк – уставшие полицейские.

«Что же делать? Придется закрывать Патриаршие пруды?», - соблюдая дистанцию, спрашиваю я.

«Не будем, будем дальше работать. Будем стараться», - отвечает полицейский, будто забыв универсальный в таком случае ответ «все вопросы к пресс-службе».

У воды, где еще недавно лежали, ели и пили отдыхающие, остались только белые лебеди. Местные жители выпустили их в пруд несколько дней назад. Несмотря на все, происходящее вокруг, они до сих пор не улетели.

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