РИАМО - 17 июн. Столичные полицейские задержали 29-летнего безработного жителя Подмосковья, подозреваемого в избиении 17-летней москвички в метро, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал от станции «Сокол» до станции «Аэропорт» Замоскворецкой линии столичной подземки. Мужчина в ответ на замечание, сделанное ему за нецензурное обращение, нанес девушке не менее двух ударов в область лица. После этого нападавший вышел на станции «Аэропорт» и скрылся с места происшествия.

«В результате проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене была установлена личность подозреваемого. В результате он был задержан в Подмосковье недалеко от места своего проживания», – говорится в сообщении.

По данному факту отдел дознания УВД на метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье 116 УК РФ (побои).

В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.