РИАМО - 17 июн. На портале «Окно в город» пользователи смогут увидеть трансляции проведения закрытых репетиций парада Победы в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
В среду трансляция начнется в 18:00. Пользователи портала смогут посмотреть, как движется военная техника от Нижних Мневников к Красной площади.
А 20 июня в 09:30 пользователи смогут посмотреть репетицию основной части парада на Красной площади. После этого будет транслироваться движение военной техники по Новому Арбату, Красной Пресне, Звенигородскому шоссе и другим улицам.
Список площадок для трансляций может измениться, добавляется в материале.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии