РИАМО - 17 июн. На портале «Окно в город» пользователи смогут увидеть трансляции проведения закрытых репетиций парада Победы в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

«В объективы камер городской системы видеонаблюдения попадут репетиция парада Победы 17 июня и генеральная репетиция, которая состоится 20 июня. Жители увидят не только прогон торжественной части парада, но и движение колонны военной техники по центральным улицам города», — сказал начальник управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

В среду трансляция начнется в 18:00. Пользователи портала смогут посмотреть, как движется военная техника от Нижних Мневников к Красной площади.

А 20 июня в 09:30 пользователи смогут посмотреть репетицию основной части парада на Красной площади. После этого будет транслироваться движение военной техники по Новому Арбату, Красной Пресне, Звенигородскому шоссе и другим улицам.

Список площадок для трансляций может измениться, добавляется в материале.