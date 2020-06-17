РИАМО - 17 июн. В столице увеличилось число почтовых офисов, где услуги будут предоставляться семь дней в неделю, в любой день стали доступны 369 отделений, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

Отделения с семидневным режимом работы функционировали и раньше. В данный момент речь идет о кратном увеличении таких точек обслуживания.

Изменения произойдут не только в Москве, но и дополнительно в 300 городах. Актуальный график работы отделений «Почты России» размещен на сайте и в мобильном приложении компании. Там можно предварительно записаться на обслуживание, что поможет сэкономить время.

«Крупные города давно отвыкли от закрытия сервисов по выходным, и мы приводим график в соответствие со стандартом оказания услуг. Люди ценят возможность планировать свое время и маршруты. Мы не должны ограничивать это планирование», – сказал гендиректор «Почти России» Максим Акимов.

Примерно 345 почтовых отделений перешли на новый режим работы в июне. Целью «Почты России» является повышение качества обслуживания клиентов. Фирма анализирует изменение потребительских привычек, учитывает запросы посетителей почтовых офисов и разрабатывает удобный график для клиентов.

Благодаря изменениям создадутся комфортные потоки клиентов. В будни почтовые отделения посещают представители юрлиц с объемными отправками заказов и корреспонденции. В выходные посещение офисов «Почты России» удобнее физическим лицам.