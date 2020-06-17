РИАМО - 17 июн. Жители столицы утром в среду активно купаются и загорают на пляже «Левобережный» в районе Химкинского водохранилища, на территории зоны отдыха огромное количество людей, как пожилых, так и родителей с детьми, передает корреспондент РИАМО.

На спортивных площадках занимаются люди, несмотря на то, что они огорожены. Спортсмены подтягиваются на турниках, а также играют в волейбол, баскетбол и бадминтон.

Большое количество горожан с удовольствием плавают, а также загорают на берегу и устраивают пикники.

В Москве отменен режим самоизоляции и пропускной режим. Возобновили работу парикмахерские и салоны красоты, летние веранды кафе и музеи. Однако официально купальный сезон на территории столицы не открыт.

К приему отдыхающих в столице сейчас готовятся восемь пляжей: «Тропарево», «Мещерское», «Левобережный», Beach Club, два пляжа в Серебряном бору, а также зеленоградские пляжи на Школьном и Черном озере.