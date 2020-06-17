РИАМО – 17 июн. В Роскачестве заявили, что защита информации на домашнем персональном компьютере будет эффективнее, если не подключать компьютер и умные устройства к одной Wi-Fi-сети, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ведомстве отметили, что при выборе гаджетов необходимо руководствоваться соображениями не только функциональности, но и информационной безопасности.

«Если вы обдумываете приобретение умных устройств или даже целой экосистемы, освойте основные требования безопасности, перечисленные специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества, и взвесьте все «за» и «против», – сказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Эксперты советуют установить антивирус на компьютер и смартфон, чтобы защитить их от вредоносного программного обеспечения. Для обеспечения безопасности сети Wi-Fi нужно использовать маршрутизатор VPN с аналогичным подключением. Подключение к незащищенным сетям не рекомендуется.

Грамотным является использование более одного маршрутизатора, чтобы устройства находились в сети, отличной от сети основного ПК. Данные меры позволят обезопасить данные на компьютере в том случае, если другие гаджеты пользователя будут скомпрометированы.

Уровень защищенности устройств можно также повысить при помощи двухфакторной аутентификации. Заводские коды могут оказаться в открытом доступе в сети, поэтому умные устройства подвержены риску взлома. Лучше всего настроить их самостоятельно.

С подробным исследованием можно ознакомиться на сайте Роскачества.