РИАМО - 17 июн. В Москве число новых случаев коронавируса в среду на четверть меньше в сравнении с 16 июня, всего за сутки подтверждено 1065 новых случаев инфицирования, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Все пациенты находятся под медицинским наблюдением.
Всего в мегаполисе к настоящему моменту зафиксировано 209 745 случаев коронавируса. Более 60% заболевших (128 тысяч человек), вылечились.
Более 165 тысяч горожан уже сдали анализы на антитела, иммунитет формируется у 17,4% населения по итогам двух недель тестирования.
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17 ИЮНЯ
- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.
- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.
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