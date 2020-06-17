РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Несанкционированную свалку объемом порядка 60 кубометров ликвидировали в подмосковном Красногорске, сообщил государственный инспектор в области охраны окружающей среды министерства экологии и природопользования МО Дмитрий Борисов.

Свалку на 28-м километре Новорижского шоссе обнаружили жители. В среду представители министерства и администрации горокруга выехали проверить состояние территории.

«В министерство экологии и природопользования поступила информация о том, что на 28 километре Новорижского шоссе размещены строительные и бытовые отходы в объеме 50-60 кубических метров. Площадь несанкционированной свалки - около 50 квадратных метров», - сказал Борисов.

Он добавил, что сотрудники Минэкологии, Госадмтехнадзора, администрации Красногорска, УМВД России по горокругу провели оперативные мероприятия и установили нарушителя. Им является ООО «Ланит-Интеграция».

«В течение суток нарушитель вывез данные отходы на места утилизации. Проводится дальнейшее административное расследование. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности», - сказал Борисов.

По его словам, по линии Минэкологии нарушителю грозит штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей в соответствии с частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ.

Среди мусора обнаружили бумаги с названием государственного предприятия.

«Причастность к данной свалке ГБУ «Управление материально-технического и санаторного обеспечения» в данный момент проверяется», - заключил Борисов.