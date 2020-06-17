РИАМО - 17 июн. Покупатели новостроек в Подмосковье могут следить за ходом строительства домов онлайн через интерактивную карту в мобильном приложении «Подмосковные стройки», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
На карте собрана информация о более 3 тысячах возводимых объектов, среди которых апартаменты, коттеджи, многоквартирные дома, а также административные, промышленные и социальные здания, парковки и склады.
Push-уведомления о состоянии новостроек получают уже более 16 тысяч жителей Подмосковья. Средняя посещаемость приложения составляет свыше 1,5 тысячи человек ежедневно.
В приложении доступна функция дополненной реальности — можно идентифицировать любой строящийся объект с помощью функции AR, просто наведя камеру мобильного устройства на строительную площадку. К примеру, можно узнать, сколько в данный момент работает человек и единиц техники, когда дом или школа будут построены.
Данные сервиса обновляются ежедневно и пользователь может поделиться информацией в любой социальной сети. Для этого достаточно нажать на значок верней панели и выбрать адресата.
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