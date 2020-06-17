РИАМО - 17 июн. В Подмосковье еще 979 человек вылечились от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Все граждане выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В регионе отменили часть ограничений, которые ранее вводились из-за пандемии. Отменены цифровые пропуска, возобновили работу стройки и промышленные предприятия, МФЦ, каршеринг, летние веранды кафе и ресторанов, салоны красоты.

При этом в Подмосковье продолжает действовать масочный режим — в общественных местах необходимо носить маски.

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17 ИЮНЯ

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.