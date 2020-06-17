РИАМО - 17 июн. В ночь с 11 на 12 июня рядом с территорией «Москокса» со стороны Каширского шоссе охрана предприятия зафиксировала горение бытовых и строительных отходов, оно продолжалось и в ночь на 13, и на 14 июня, говорится в сообщении пресс-службы «Москокса».

Сотрудники завода сообщили об инциденте в администрацию Ленинского городского округа и вызвали пожарных.

«Свалка появилась здесь около года назад. Периодически там сжигают отходы, в том числе органику, образующую при горении сероводород, аммиак, ароматические углеводороды, которые могут ощущать жители Видного, принимая их за запах с завода», - говорится в сообщении.

При этом «Москокс» имеет разрешение на выброс веществ в атмосферу, выданное Росприроднадзором. В своей деятельности строго придерживается нормативов.

За последнее время завод реализовал ряд экологических проектов, направленных на сокращение выбросов. Предприятие постоянно поддерживает обратную связь с горожанами - с помощью рабочей группы по экологии, созданной по инициативе завода

Из-за недобросовестных «соседей», игнорирующих законодательство, экологические усилия завода сводятся на нет. Горящие отходы путают с запахом от предприятия. «Москокс» еще раз направил обращение в администрацию и в контролирующие органы с призывом разобраться с несанкционированной свалкой.