РИАМО - 17 июн. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до вечера среды из-за крайне высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Москве данный уровень опасности из-за сильной жары с температурой воздуха 30-32 градуса будет действовать с 11:00 до 19:00 среды.

Ранее синоптики сообщали, что в среду в Москве днем прогнозируется температура свыше 30 градусов тепла, что может побить рекорд 1892 года.