РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Полицейские Подольска задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля в микрорайоне Кузнечики, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 57-летнего местного жителя о том, что неизвестный повредил его автомобиль иностранного производства, припаркованный около дома на улице Генерала Стрельбицкого. Общая сумма материального ущерба составила более 22 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнего подольчанина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Задержанный находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.