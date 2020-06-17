РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска поставил в Беларусь закаточный автомат для консервов, его успешно ввели в эксплуатацию, проблем не выявили, сообщается на сайте предприятия.

«В Республике Беларусь ввели в эксплуатацию оборудование, изготовленное в АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Л.Н. Кошкина», функции управляющей организации которого выполняет ЦНИИТОЧМАШ. Автомат закаточный для металлических круглых банок с крышками поставили на одно из белорусских предприятий пищевой промышленности города Столбцы», - говорится в сообщении.

В акте ввода оборудования в эксплуатацию говорится, что оно соответствует требованиям эксплуатационной документации, годно к дальнейшей эксплуатации, работает под нагрузкой, комплектно.

«Это уже не первая поставка в Беларусь продукции гражданского назначения для пищевой промышленности, изготовленной на нашем предприятии. И претензий от партнеров не поступало», - сказал руководитель службы стратегического развития и гражданского машиностроения АО «КБАЛ имени Л.Н. Кошкина» Иван Пихут.

По его словам, оборудование производства КБАЛ востребовано и в России. Если в 2017 году оборудование для пищевой промышленности производства компании поставили только одному рыбокомбинату Камчатского края, то в 2018 и 2019 годах его уже приобрели предприятия Калининградской, Московской, Новосибирской областей, Приморского края.