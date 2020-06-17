РИАМО - 17 июн. В столице за сутки выявили 1065 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зарегистрировано 209 745 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.

В городе за сутки вылечились 2271 пациент, таким образом, всего за период пандемии выздоровело после курса лечения 126 114 человек. За сутки умерли 48 пациентов. Общее число зафиксированных смертей составляет 3434.

По России за сутки выявили 7843 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 194 пациента, полностью выздоровели 10 036 человек.

С начала пандемии на территории страны выявлен 553 301 случай Covid-19. Умерли 7478 человек, излечились от инфекции 304 342 пациента.

В Москве отменен режим самоизоляции и цифровые пропуска. Ограничительные меры в городе снимаются поэтапно. Граждане обязаны носить защитные маски и перчатки в общественных местах и на транспорте для профилактики Covid-19.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.