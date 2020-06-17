РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Жители подмосковных Люберец 20 июня смогут принять участие в субботнике в парке «Наташинские пруды», сообщается в официальной группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, в субботу, 20 июня, на территории парка культуры и отдыха «Наташинские пруды» будет проходить субботник. Приглашаем всех желающих присоединиться, ведь вместе мы сможем сделать наш любимый парк еще красивее», - говорится в сообщении.

Весь необходимый инвентарь участникам субботника выдадут на месте, для этого надо обратиться к сотрудникам парка. Сбор участников пройдет в 9:00 на площади народных гуляний.

Задать вопросы можно по телефону: 8(999)797-91-51.