РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В подмосковном Подольске произошло столкновение трех легковых автомобилей и самосвала, пострадали два человека, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

«16 июня в 14:50 на 30-м километре +400 метров автодороги М-2 «Крым» в Подольске по направлению в Москву произошло столкновение автомашин Peugeot, Hyundai Getz, Skoda Fabia и самосвала», - сказал сотрудник.

По его словам, в результате ДТП водитель Peugeot и пассажир Hyundai Getz получили травмы различной степени тяжести.