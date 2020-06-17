РИАМО - 17 июн. У 41-летней безработной москвички лжесотрудник банка похитил с банковского счета более 422 тысяч рублей, злоумышленник завладел банковскими реквизитами потерпевшей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в отделение полиции поступило сообщение от неработающей москвички о краже денежных средств.

«Неизвестный позвонил потерпевшей, представился сотрудником банка и завладел реквизитами банковской карты. После с банковского счета мошенник совершил кражу денежных средств в сумме 422 517 рублей», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).