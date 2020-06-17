РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 17 июн. Работы по благоустройству в сквере имени Пушкина в подмосковном Дзержинском завершат к 5 августа, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

«В самом разгаре работы по благоустройству сквера имени Пушкина. Срок окончания – 5 августа. Уже этим летом мы сможем погулять по современному общественному пространству», – написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она напомнила, что обновление сквера проходит благодаря госпрограмме Московской области «Комфортная городская среда» и поддержке главы региона Андрея Воробьева.