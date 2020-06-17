РИАМО - 17 июн. Российская фигуристка Аделина Сотникова приняла решение устроить голодовку, девушка решила провести челлендж спорта и голодания в течение трех дней, сообщает Газета.ru.

Отмечается, что спортсменка не ест уже два дня.

«Посмотрим, на сколько меня хватит», – написала Сотникова на своей личной странице в Instagram.

Фигуристка завоевала золото на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Девушка стала первой российской фигуристкой, которая сумела победить в одиночном катании на Олимпийских играх.

Ранее Сотникова заявила о том, что завершает спортивную карьеру, так как здоровье больше не позволяет ей выступать на профессиональной сцене.