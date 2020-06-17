РИАМО – 17 июн. Актер Дмитрий Певцов опубликовал видеоролик, посвященный своей матери Ноэми Роберт, которую он тайно похоронил несколько дней назад, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам артиста, Роберт всю жизнь работала доктором, с детства была защитницей слабых и осталась такой до конца. Занималась конным спортом, добровольно съездила на целину. Мама Певцова говорила на трех языках — русском, армянском и грузинском, также освоила в столице французский и английский.

«Ей все было интересно — ездила со мной в Питер на автогонки, в Одессу — только со мной на машине, если мои концерты были близко — «хочу на концерт», и — ехали вместе», — написал Певцов на своей странице в соцсети Instagram.

В ролике можно увидеть детские и взрослые фотографии Роберт. Помимо прочего, актер показал фото, на котором его мать запечатлена с внуком Певцова Елисеем и женой актера Ольгой Дроздовой.

Подписчики выразили самые искренние соболезнования семье Певцова. Многие оказались поражены сообщению о смерти матери артиста.

Роберт скончалась 9 июня на 92-м году жизни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.