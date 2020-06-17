РИАМО - 17 июн. В Подмосковье начала работать единая горячая линия по борьбе с борщевиком Сосновского, теперь можно сообщить об обнаруженных местах произрастания сорняка, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Создание линии продиктовано многочисленными обращениями жителей региона в разные инстанции. Теперь можно позвонить в единую службу и узнать о методах проведения комплексных мероприятий по уничтожению борщевика на территории региона», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что можно сообщить об обнаруженных местах произрастания сорняка и получить сведения о плановой обработке пораженных сорняком территорий муниципальными бюджетными учреждениями, а также подрядными организациями.

Каждый правообладатель участка земли должен своими силами провести обработку борщевика на своей территории. За уклонение от мероприятий по удалению борщевика предусмотрены штрафы. Для граждан штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Активные работы по уничтожению борщевика проводятся в Подмосковье на протяжении нескольких лет. К борьбе с сорняком привлекают собственников либо арендаторов земельных участков. Узнать о методах борьбы с борщевиком и сообщить о местах произрастания сорняка можно по телефону горячей линии: 8 (495) 128-00-88.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, получившее широкое распространение на территории России и других стран. Борщевик представляет опасность для человека из-за свойств своего сока — при попадании на кожу он вызывает долго заживающие химические ожоги.