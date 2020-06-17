РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Ямочный ремонт провели на проезжей части Пушкинской улицы в микрорайоне Кучино Балашихи по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Кучино направил на портал сообщение о том, что на проезжей части Пушкинской улицы от улицы Чаплыгина до 4-го Поперечного переулка образовались ямы. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

«Сотрудники администрации городского округа Балашиха осмотрели указанную автомобильную дорогу. Осмотр подтвердил наличие ям на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия на участке, обозначенном в обращении, выполнены (фотоотчет прилагается)», - сказал замглавы администрации муниципалитета Алексей Ковалев.

Он поблагодарил жителя Балашихи за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.