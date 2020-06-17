РИАМО - 17 июн. Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике» написал, что на сегодняшний день Россия испытывает сразу три внешних экономических шока.

Основным из них является падение цен на нефть на мировом рынке, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов. За последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары – как на исходе XX века, так и в 2008–2009 и в 2014–2015 годах.

«Нетрудно просчитать влияние этого шока на экономику и определить наиболее действенные меры для снижения негативных последствий. Основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть», – написал Медведев.

Второй шок стал следствием регуляторных решений со стороны государства, пытающегося замедлить распространение коронавирусной инфекции. По мнению Медведева, он внешне похож на ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей.

В то же время зампред Совбеза считает, что нынешняя ситуация в реальном секторе особенная, поэтому нельзя использовать стандартный подход при ее анализе.

Третий шок связан со снижением зарубежного спроса на широкий круг отечественных товаров из-за замедления мировой экономики. Такая же ситуация наблюдалась в 2008–2009 годах во время глобального финансово-экономического кризиса.

Медведев в заключении добавил, что новая вспышка пандемии способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами.