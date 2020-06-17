РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Вторую смену ликвидируют в поселке Малаховка подмосковных Люберец после ввода в эксплуатацию нового корпуса школы №48, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду он проинспектировал ход строительства нового корпуса к школе №48 по адресу: Малаховка, улица Пионерская, дом №19.

«Строительство идет в графике. Первого сентября мы введем новый второй корпус школы №48 в эксплуатацию. Это поможет решить проблему со второй сменой в данном поселке», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что корпус рассчитан на 275 мест. По словам главы Люберец, сейчас проводится внутренняя отделка помещений. Также проходят тендеры на обустройство кабинетов оборудованием и мебелью.

«В данной школе будет приятно и удобно учиться, она будет современной. Еще здесь хороший спортзал, будем проводить в нем различные соревнования», - заключил Ружицкий.