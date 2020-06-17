РИАМО - 17 июн. В среду в Москве днем прогнозируется температура свыше 30 градусов тепла, что может побить рекорд 1892 года, тогда в столице было зафиксировано плюс 30,8 градуса, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Вполне возможно, что сегодня не устоит рекорд 1892 года, в то время 17 июня в Москве была зафиксирована температура плюс 30,8 градуса. По нашим оценкам, сегодня столбики термометров в столице могут подняться до плюс 30 градусов», — сказал собеседник агентства.

По состоянию на 09:00 уже было зафиксировано плюс 26,3 градуса, подчеркнул синоптик.

Он добавил, что 16 июня этого года так и не смогло побить температурный рекорд для этого числа.

«Вчера на ВДНХ зафиксировано плюс 29,9 градуса. А рекорд был установлен в 1946 году — зафиксирована температура плюс 32,5 градуса», — заключил специалист.