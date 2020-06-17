РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Ранее судимый мужчина из подмосковной Балашихи украл у местной жительницы мобильный телефон стоимостью 27 тысяч рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее мобильный телефон из помещения магазина, расположенного на улице Крупской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен 41-летний ранее судимый местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.